Премиальный электромобиль LiXiang Mega загорелся на ходу и попал на видео

Акции компании Li Auto столкнулись с падением на торгах в Гонконге после инцидента с возгоранием их электромобиля LiXiang Mega. Множество видеозаписей, распространенных в китайских социальных сетях, запечатлели, как минивен двигался на низкой скорости, когда на перекрестке у светофора из его шасси вырвались искры, и через несколько секунд весь автомобиль оказался охвачен пламенем. К счастью, находившиеся в салоне люди смогли быстро покинуть передние сиденья. Об этом сообщает издание CnEVPost.

Инцидент произошел поздно вечером 23 октября по пекинскому времени на одной из дорог в районе Сюйхуэй в Шанхае. По сообщениям местных СМИ, огонь распространился стремительно, однако оба находившихся в автомобиле человека благополучно открыли двери и выбрались наружу, хотя сам автомобиль был полностью уничтожен. Представитель Li Auto подтвердил, что двери открылись без проблем, и они направили сотрудников на место происшествия, а также привлекли пожарную службу. Компания заявила о готовности активно сотрудничать с пожарным ведомством в расследовании причин инцидента и предпринять дальнейшие шаги по его урегулированию.

Этот случай стал вторым громким инцидентом с возгоранием электромобиля за последний месяц. До этого, 13 октября, электромобиль Xiaomi Su7 загорелся после серьезного столкновения в Чэнду, провинция Сычуань. Однако в этом инциденте автомобиль заблокировал двери, и водитель не смог покинуть огненную ловушку.

Инцидент с LiXiang случился на фоне роста продаж модели Mega, которая является важной для Li Auto единицей на рынке электромобилей. Mega – первая полностью электрическая модель компании, которая была представлена 1 марта 2024 года.

Сообщения об инциденте с LiXiang Mega привели к падению акций Li Auto на 2,99% процента, до отметки 84,3 гонконгских доллара, что стало самой низкой ценой с 10 апреля.