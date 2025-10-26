На видео попали последствия ДТП с пожаром под Ростовом-на-Дону

На автодороге между Ростовом-на-Дону и Волгодонском произошло несколько аварий, один из автомобилей сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал DonDay и публикует видеозапись последствий ДТП.

«Из-за тумана на автодороге произошло несколько столкновений. ДТП произошли утром 26 октября на трассе Ростов-Волгодонск. Судя по кадрам очевидцев, есть пострадавшие», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автомобиль Chevrolet Niva в результате ДТП сгорел. На месте работают пожарные.

В областной ГИБДД уточнили, что пассажиру внедорожника выжить не удалось.