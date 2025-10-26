Подросток перепутал педали и устроил ДТП в Москве

В Балакиревском переулке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Пострадали двое подростков, пишет пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября. 15-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля «Лада Ларгус», не справился с управлением и врезался в дерево.

Подросток отметил, что причиной инцидента стала ошибка в управлении — он перепутал педали тормоза и газа.

В результате аварии пострадали 12-летний мальчик и 15-летняя девочка. Врачи доставили их в медицинское учреждение для оказания помощи.

Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП. Организован надзор за исполнением законодательства о защите прав несовершеннолетних.