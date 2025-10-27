В Бийске пьяный водитель врезался в столб

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в городе Бийске, в результате которого погибли две пассажирки.

По предварительным данным, 25 октября около 6 часов утра 19-летний житель города Бийска находился за рулем автомобиля Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения. Он решил подвезти трех ранее незнакомых ему пассажиров.

"При скорости движения около 100 километров в час по улице Волочаевской от переулка Шубенского в направлении улицы Яминской он не справился с управлением", - сообщает прокуратура Алтайского края.

Нетрезвый водитель съехал на правую обочину и врезался в электроопору. Две пассажирки погибли на месте происшествия, еще одного пассажира госпитализировали в медицинское учреждение.

Водитель задержан. Установлено, что он не имел водительских прав и управлял машиной, которая ему не принадлежит. Решается вопрос о заключении его под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.