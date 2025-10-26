В Краснодарском крае автомобиль въехал в толпу. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

По его данным, вечером в станице Ленинградской нетрезвые люди устроили между собой разборки. Один из участников конфликта сел за руль внедорожника и переехал двух человек. Их увезли в больницу. На место происшествия прибыли полицейские.

22 октября автомобиль въехал в ворота Секретной службы США у Белого дома в Вашингтоне. Машину осмотрели и признали безопасной. Ее водителя задержали правоохранители.

На следующий день сотрудники базы береговой охраны на острове Кост-Гард в Калифорнии заметили хаотично двигающийся грузовик. Он пытался попасть на закрытую территорию. Сотрудники потребовали от водителя остановиться, однако тот стал сдавать задним ходом. Из-за этого правоохранители несколько раз выстрелили по транспортному средству.