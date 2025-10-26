В автокатастрофе погибла председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева

В автомобильной аварии погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

"Печальная новость. В автомобильной аварии трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева", - написал Меликов.

Мамутаева занимала пост председателя комиссии Общественной палаты Дагестана по вопросам общественной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Она также возглавляла Союз женщин Дагестана и республиканский Комитет семей и воинов Отечества.

Меликов выразил глубокие соболезнования родным погибшей и поручил связаться с ее близкими для оказания необходимой помощи и поддержки.