Две фуры столкнулись на трассе М‑7 в Воротынском районе

Один человек погиб при столкновении фур на трассе М‑7 в Воротынском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла в воскресенье, 26 октября, в 19.00 на 541-ом километре трассы М‑7 «Волга». Седельный тягач «Ситрак» с полуприцепом выехал на встречку и столкнулся там с другим «Ситраком» с автоцистерной. В результате столкновения водитель первого авто скончался на месте до приезда скорой помощи. Второго 51-летнего пострадавшего доставили в Воротынскую ЦРБ.

