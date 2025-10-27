На трассе в Волгоградской области перевернулась легковушка

ДТП произошло в Жирновском районе 26 октября.

По информации регионального ГУ МВД, в минувшее воскресенье около 6.46 водитель «ВАЗ-2115» ехал по трассе Калининск – Жирновск – Котово – Камышин. На 45-м км он не справился с управлением, из-за чего автомобиль совершил съезд с дороги и опрокинулся.

Позже выяснилось, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

В результате аварии водителя госпитализировали.

В Нижегородской области 26 октября легковой автомобиль врезался в карету частной скорой помощи. В ДТП пострадала 24-летняя санитарка, она получила множественные травмы, сообщает pravda-nn.ru.