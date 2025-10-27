В Иркутской области на трассе столкнулись и загорелись восемь автомобилей

В Иркутской области на трассе произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. После столкновения машины загорелись. Движение по участку трассы перекрыто.

В Иркутской области ликвидируют последствия серьезного ДТП, произошедшего утром в понедельник, 27 октября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

Уточняется, что на участке дороги в районе поселка Камышет Нижнеудинского района столкнулись восемь автомобилей.

Среди участников ДТП семь грузовых автомобилей, в том числе автовоз, и один легковой. Известно, что после столкновения загорелись пять машин. Огнем охватило также автовоз, перевозивший семь легковых автомобилей.

В результате аварии водитель автовоза погиб на месте. Еще три человека получили травмы и госпитализированы.

Движение по трассе Р-255 было полностью перекрыто. На месте аварии работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

