В Пензенском районе столкнулись фура и Renault Logan

В Пензенском районе при столкновении фуры и легкового автомобиля на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов пострадали три человека.

© penzainform.ru

Авария случилась 25 октября в 16:00 на 422-м километре (в районе села Константиновка). За рулем Volvo с полуприцепом-цистерной находился 48-летний мужчина, Renault Logan - 53-летний.

Пострадавших из легкового автомобиля доставали спасатели и пожарные.

Травмы в результате ДТП получили водитель Renault и две его пассажирки - 57-летняя и 85-летняя. Всех троих госпитализировали, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.