На омской «трассе смерти» произошло очередное ДТП

Сегодня, 29 октября, в 10 утра в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о ДТП на трассе Тюмень–Омск. Из-за большого количества аварий с летальным исходом ее называют «трассой смерти».

© Новый Омск

По предварительным данным, 52-летний водитель «Саньонг» ехал по трассе Тюмень - Омск и в районе 566 км не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Хонда», после чего врезался в него.

В результате ДТП водитель «Саньонга» от полученных травм скончался на месте происшествия, 33-летний пассажир «Хонды» попал в больницу.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.