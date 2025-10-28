В Свердловской области пьяный мужчина сбил двух школьниц

Появились подробности о сбитых насмерть у светофора российских школьницах
В Ревде Свердловской области пьяный мужчина на автомобиле насмерть сбил двух школьниц, стоявших у светофора. Им было семь и девять лет. Такие подробности появились у портала Е1.ru.
По данным российского издания, третью учащуюся в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. За ее жизнь начали бороться врачи.
На месте, где случилась трагедия, местные жители организовали стихийный мемориал. Туда они несут цветы и игрушки.
Как отметил один из горожан, окровавленные вещи девочек остались на месте аварии.
До этого стало известно, что 37-летний водитель Lada не справился с управлением и наехал на трех девочек.
По факту случившегося в Ревде было возбуждено уголовное дело.
