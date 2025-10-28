Электробус сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Пресс-служба «Мосгортранса» сообщила, что утром 28 октября на северо-востоке столицы на Широкой улице в районе дома 16 электробус, двигавшийся по маршруту М44к, насмерть сбил пешехода, который решил перейти дорогу в неположенном месте.

© runews24.ru

В городском ведомстве отметили, что водитель и пассажиры электробуса не пострадали. На место ДТП прибыли инспекторы Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств случившегося. Приехавшая скорая помощь не смогла спасти сбитого мужчину – от полученных травм он скончался на месте.

Суд Перми арестовал на два месяца старшего лейтенанта полиции, по вине которого в ДТП погибли два человека.

В Амурском крае в результате ДТП с автобусом было госпитализировано 19 человек.