На загородной дороге Приморского края автобус столкнулся с трактором

28 октября ГИБДД Приморского края в своем официальном Telegram-канале сообщило о ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора, в результате которого восемь человек, включая одного ребенка в возрасте 11 лет, получили различные травмы. В автобусе находилось 25 человек. Все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, и госпитализация никому не потребовалась.

В ведомстве отметили, что авария произошла ночью на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница. 58-летний водитель автобуса KING LONG нарушил безопасную дистанцию с ехавшим впереди трактором с прицепом MARKER TB 524, что и привело к столкновению. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить, но уже возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ.

