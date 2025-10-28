Land Cruiser залетел под грузовик в Новокузнецке

В Новокузнецке утро началось с серьезного ДТП, кадрами которого поделились очевидцы в Сети.

Ранним утром, около 5 часов, на улице Циолковского, в районе дома №33, в Новокузнецке внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в припаркованную грузовую машину.

Согласно информации из социальных сетей, причиной столкновения стала потеря водителем контроля над автомобилем. Никто не пострадал. Также уточняется, что в настоящий момент эксперты оценивают размер нанесенного ущерба.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в Сети, иномарка получила серьезные повреждения: половина автомобиля превратилась в груду металла.