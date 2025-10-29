Крупное ДТП парализовало движение на Носовихинском шоссе в Подмосковье

Массовая автомобильная авария произошла на Носовихинском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

© Газета.Ru

«По предварительной информации, водитель 1963 г.р., управляя грузовым автомобилем марки «Мерседес», совершил попутное столкновение с остановившейся для поворота налево автомашиной «Лада», которая от удара выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле». В результате ДТП двое водителей и трое пассажиров легковых авто получили телесные повреждения», — сообщает канал.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

Ранее москвичи пожаловались на гигантские пробки из-за перекрытия улиц в центре столицы.