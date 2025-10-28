В Курской области водитель «Лады Калины» сбил пенсионерку

Вчера, 27 октября, в Фатежском районе Курской области произошла дорожная авария, которая унесла жизнь 74-летней женщины. Утром на первом километре автодороги «Крым — Бычки» Фатежского района водитель «Лады Калины», двигаясь со стороны населённого пункта Бычки в направлении М2 «Крым», сбил курянку.

Травмы, полученные женщиной в ДТП, оказались несовместимы с жизнью. Полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии. Стражи порядка дадут правовую оценку действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия.

