Автомобиль марки Haval столкнулся с такси на развязке МКАД с Можайским шоссе. ДТП унесло жизнь одного человека. От полученных травм скончался пассажир такси. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

— Авария с участием Haval и машины такси произошла на развязке МКАД с Можайским шоссе. В результате в такси погиб человек, — говорится в публикации.

Из-за этого ДТП образовалась пробка. На месте находятся сотрудники оперативных служб столицы.

