Водитель Toyota Hilux Surf перевернулся в Шилкинском округе

Вчера вечером на подъездной дороге к селу Нижняя-Хил водитель «Toyota Hilux Surf» не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний водитель погиб, 40-летний пассажир не пострадал. Участники дорожно-транспортного происшествия местные жители Шилкинского района.

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

