Жесткое ДТП с «перевертышем» произошло в Нижнем Новгороде

Автомобиль перевернулся на улице Ванеева в Нижнем Новгороде 28 октября. Фотографию в редакцию ИА «В городе N» прислали очевидцы.

Они же рассказали, что попавшей в ДТП машиной оказалась «Лада Гранта». Она «легла на бок» прямо на пешеходном переходе.

По предварительной версии, легковушка влетела в столб после столкновения с другим авто, а потом перевернулась.

Пока информация о пострадавших в ДТП уточняется. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи.

Сейчас с разных сторон у перекрестка копится пробка.

