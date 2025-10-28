«Газель» врезалась в скорую помощь в тоннеле на юге Москвы

«Газель» столкнулась с каретой скорой помощи на юге столицы. ДТП произошло в тоннеле на пересечении с Каширским шоссе. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

— «Газель» въехала в машину скорой помощи на проспекте Андропова в тоннеле на пересечении с Каширским шоссе. В результате серьезно никто не пострадал, — говорится в публикации.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они разберутся во всех обстоятельствах произошедшей аварии.

До этого «газель» влетела в пассажирский автобус №957 в районе Марьино. ДТП произошло на Поречной улице. В результате столкновения двух транспортных средств пострадали три человека. Они отказались от госпитализации.