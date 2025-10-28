Иномарка сбила ребенка на самокате в Нижнем Новгороде

© В городе N

Десятилетний самокатчик пострадал под колесами автомобиля в Нижнем Новгороде 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария случилась на улице Федосеенко около 12:00. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате, не спешившись, и столкнулся с автомобилем Renault.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с ушибами. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Напомним, жесткое ДТП с перевернувшимся автомобилем случилось на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»