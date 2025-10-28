Под Оренбургом в ДТП пострадали две пассажирки «Рено»

В Соль-Илецком округе произошло ДТП с участием автомобиля «Рено Сандеро» и припаркованной «Ладой Калиной», в котором пострадали два человека. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

© ProOren

Сегодня, 28 октября, около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о ДТП, которое произошло недалеко от Соль-Илецка.

На место прибыли полицейские и предварительно установили, что 35-летний житель Григорьевки за рулем «Рено Сандеро» не справился с управлением и наехал на автомобиль «Лада Калина», который стоял на проезжей части, потому что ранее попал в ДТП с другим авто.

В результате двух пассажиров авто «Рено Сандеро» госпитализировали в больницу. У 46-летней женщины диагностировали сотрясение головного мозга и ее 16-летняя дочь с закрытым переломом ключицы.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.