На трассе М-5 «Урал» легковушка врезалась в «КАМАЗ»: погиб молодой водитель
В Новосергиевском районе Оренбуржья произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом рассказали в областном УМВД.
По предварительным данным, на трассе М-5 «Урал» «Самара-Оренбург» столкнулись «КАМАЗ» и «Лада Гранта». Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате аварии 20-летний водитель «Лады» скончался на месте до приезда скорой помощи. Пострадал также пассажир легковушки, его госпитализировали.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.