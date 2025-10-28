На трассе М-5 «Урал» легковушка врезалась в КамАЗ

В Новосергиевском районе Оренбуржья произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом рассказали в областном УМВД.

По предварительным данным, на трассе М-5 «Урал» «Самара-Оренбург» столкнулись «КАМАЗ» и «Лада Гранта». Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии 20-летний водитель «Лады» скончался на месте до приезда скорой помощи. Пострадал также пассажир легковушки, его госпитализировали.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.