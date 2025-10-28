Бетономешалка и три легковушки врезались на внешней стороне ТТК

Авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 3 по улице Новая Башиловка. На дороге столкнулись бетономешалка и три легковушки. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

— Бетономешалка и три легковых автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК у дома 3 по улице Новая Башиловка, — говорится в публикации.

На момент публикации материала нет информации о пострадавших. Вследствие аварии на дороге перекрыли три полосы для движения транспортных средств. В связи с этим образовалась пробка протяженностью пять километров. Движение машин затруднено до Рижской эстакады.

В этот же день другое ДТП произошло в тоннеле на пересечении с Каширским шоссе. Там врезались «газель» и скорая помощь. Предварительно, никто не пострадал. Также авария с участием двух легковушек произошла на западе столицы. На развязке МКАД с Можайским шоссе столкнулись автомобиль Haval и такси. В результате ДТП погиб один человек.