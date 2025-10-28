Стало известно состояние девочки, пострадавшей в жуткой аварии в Ревде

Пострадавшая в страшной аварии в Ревде девочка находится в тяжелом состоянии

© Московский Комсомолец

E1 сообщил о состоянии пострадавшей в результате страшного ДТП с пьяным водителем в Ревде девочки.

По данным журналистов, медики до сих пор борются за жизнь ребенка: девочка сейчас находится под седацией, у нее серьезные травмы. Для того, чтобы направить пострадавшую в больницу в Екатеринбурге, надо стабилизировать состояние ребенка.

Пока девочка находится в стабильно тяжелом состоянии, она спит.

Напомним, что девочка являлась подругой двух сестер, которых насмерть сбил пьяный водитель "Лады".