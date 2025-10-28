Нетрезвый водитель стал виновником ДТП со смертельным исходом в Ревде

27 октября в Ревде произошло страшное ДТП, передает KP.RU. В результате аварии на улице Чехова погибли две девочки, и уже к утру на месте происшествия образовался стихийный мемориал: местные жители несут цветы к дороге, люди собираются в группки и обсуждают подробности смертельного ДТП. Очевидцы делятся: «Среди цветов и игрушек лежит окровавленная шапочка и обувь погибших и пострадавшей девочек».

В Госавтоинспекции Свердловской области сообщается, что водитель автомобиля, который стал причиной ДТП, не справился с управлением и вылетел с дороги на тротуар. К несчастью, на тротуаре стояли три девочки, ожидая, пока загорится зеленый свет.

В ведомстве уточнили: «После наезда на пешеходов автомобиль продолжил движение и совершил наезд на здание. В аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медпомощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение».

Выжившей девочке оказывают всю необходимую помощь в стационаре. Полиция на данный момент занята установлением личностей двух погибших девочек. Кроме того, на месте работают инспекторы и следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все подробности аварии.Уже заведено уголовное дело по признакам части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».К слову, уже установлено, что 37-летний водитель в момент аварии был нетрезв.