Автомобиль влетел в двух пешеходов на переходе в Нижнем Новгороде

Двух пешеходов сбили в Нижнем Новгороде вечером 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось в 18:25 у дома № 6 на Казанском шоссе. 32-летняя водитель автомобиля «Ниссан» совершила наезд на двух человек, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате оба пешехода пострадали: 43-летняя женщина и 27-летний мужчина. Они были доставлены в больницу им. Семашко, госпитализированы.

