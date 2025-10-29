Восемь машин столкнулись из-за плохой погоды в Иркутской области

Крупное ДТП произошло в микрорайоне Березовый Иркутского района утром 29 октября, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, движение затруднено.

Как рассказали в полиции, на трассе столкнулись не менее восьми машин, пострадавших нет. Также сотрудники полиции проинформировали о чрезвычайно сложной ситуации на других дорогах региона.

"На данный момент введено ограничение движения для автобусов и большегрузов с 70-го по 246-й километр автодороги Братск - Усть-Илимск и с 1275-го по 1435-й километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе", - пояснили в ведомстве.

О сложной метеорологической обстановке в Приангарье предупреждают и сотрудники МЧС.

"29 октября по области местами сохранится сильный западный, северо-западный ветер до 15 м/с, снег, мокрый снег. Есть риск повреждения линий связи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, техногенных пожаров, дорожно-транспортных происшествий", - предупредили в МЧС Иркутской области.

Напомним, накануне, 28 октября, из-за плохих метеоусловий в регионе произошло массовое ДТП с возгоранием грузовиков.