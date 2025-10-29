В США военный самолет приземлился на проезжую часть и чуть не врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Турбовинтовой самолет OA-1K Skyraider II Командования специальных операций ВВС США выполнял учебный полет с авиабазы Национальной гвардии. Во время полета произошла техническая неисправность, и самолет совершил аварийную посадку», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как самолет приземляется на проезжую часть и проезжает возле машины, при этом его крыло в момент движения находится близко к транспорту.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

