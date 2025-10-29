Шестеро подростков устроили ДТП в Красноярском крае

За рулем автомобиля был 14-летний школьник, а в салоне сидели его друзья

© Московский Комсомолец

В Енисейске, катаясь на чужом автомобиле, шестеро подростков устроили ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД Красноярского края.

Сообщается, что внимание сотрудника ППС привлек проезжающий мимо автомобиль ВАЗ с выключенными фарами, водитель которого выполнял опасные маневры на проезжей части.

«Автолюбителю было подано требование об остановке, но он его проигнорировал и попытался скрыться»,- отмечается в сообщении.

Скрыться далеко не удалось: водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в забор. Сразу после столкновения гонщики покинули транспортное средство и попытались скрыться с места ДТП.

Отмечается, что все участники происшествия задержаны. Сотрудники ДПС установили, что управлял транспортным средством 14-летний юноша. В это время в салоне автомобиля находились еще пять несовершеннолетних друзей. Никто из ребят не пострадал.

Было установлено, что автомобиль принадлежал отцу одной из участниц ДТП. Машину подростки взяли в гараже без разрешения. Юный автолюбитель, как оказалось, уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

Были вызваны законные представители детей и владелец транспортного средства. Составлены административные материалы. Также сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Енисейский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего угонщика по ст. 166 УК РФ.