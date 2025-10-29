На донской трассе грузовик влетел в прицеп легковушки

Вчера вечером на автодороге «Семикаракорск – Б.Мартыновка - Красноармейский», 43-летний водитель грузовика Scania в составе прицепа, по предварительным данным, совершая маневр поворот налево со второстепенной дороги на главную, не убедившись в том, что данный маневр будет безопасным по отношению к другим участникам дорожного движения, допустил столкновение с прицепом транспортного средства «ВАЗ 21124» под управлением 28-летнего водителя, двигающегося по главной дороге. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

– В результате ДТП водитель легковушки скончался в медицинском учреждении, – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.