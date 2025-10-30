Суд Екатеринбурга арестовал сбившего трёх девочек в Ревде водителя

Сотни жителей Ревды пришли на прощание с погибшими в ДТП девочками
Сотни жителей Ревды в Свердловской области пришли на прощание с погибшими в ДТП девочками.
Об этом сообщает URA.RU.
Отпевание пройдёт в храме Архистратига Божия Михаила. На месте дежурят медики.
27 октября в Ревде водитель сбил трёх девочек, после чего врезался в магазин. В аварии погибли сёстры семи и девяти лет.
В крови задержанного обнаружили алкоголь и наркотики.
На заседании также выяснилось, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение. Он арестован.