Водитель Toyota под Курганом въехал на лестницу и сбил двух детей

В селе Половинное Курганской области водитель кроссовера Toyota Highlander, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«Местный житель 1946 года рождения, управляя автомобилем Toyota Highlander по ул. Победы, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2015 и 2018 года рождения», — отмечается в сообщении.

Пострадавшие девочки госпитализированы с травмами. Водитель не справился с управлением при въезде на парковку магазина, уточняет Telegram-канал «ЧП Курган». На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль после этого въехал на лестницу, ведущую к входу в магазин.

