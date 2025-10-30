Два пассажирских автобуса попали в ДТП в Иркутской области

Четыре человека пострадали в аварии с участием двух пассажирских автобусов и джипа. ДТП произошло на местной автодороге города Усть-Илимска по вине водителя внедорожника: он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В этот момент навстречу ему двигались друг за другом два автобуса с пассажирами. И если первый автобус после столкновения удержался на дороге, то второй с нее съехал и врезался в деревья придорожной лесополосы.

В съехавшем с дороги автобусе от удара травмы получили трое из двенадцати пассажиров, пострадал и водитель "УАЗа". Все они госпитализированы. Также известно, что в первом автобусе было 28 пассажиров, и из них никто не пострадал.

По данным ГИБДД, пассажиры обоих автобусов - работники местного предприятия.

Прокуратура Иркутской области организовала проверку по факту ДТП.

Между тем иркутское МЧС сообщало утром 30 октября, что на дорогах области плохие погодные условия: сильный ветер, мокрый снег и гололедица.