Автомобиль сбил женщину и ребенка в Нижнем Новгороде

Женщина и ребенок пострадали под колесами автомобиля в Нижнем Новгороде 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла на проспекте Кирова около 14:45. 34-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 55-летнюю женщину и десятилетнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в больницу. Дальнейшие обстоятельства ДТП выясняются.

