Автомобиль сбил женщину и ребенка в Нижнем Новгороде
Женщина и ребенок пострадали под колесами автомобиля в Нижнем Новгороде 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Авария произошла на проспекте Кирова около 14:45. 34-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 55-летнюю женщину и десятилетнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавших доставили в больницу. Дальнейшие обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в ДТП на улице Родионова.
Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»