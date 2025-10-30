В Батайске при ДТП пострадала 25-летняя женщина

29 октября в Батайске произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

© Rostof.ru

– В 13:32 на улице Минская, 63, 77-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, по предварительным данным, выехал на регулируемом перекрестке на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Logan, за рулем которого был 69-летний водитель, – говорится в сообщении.

В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Renault Logan. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.