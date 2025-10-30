В Москве курьер на велосипеде попал под электробус

В Москве курьер попал под колеса общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Курьер на электровелосипеде попал под электробус на улице Вавилова. Доставщик получил травмы, перекрыта одна полоса в сторону центра», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего никто из пассажиров общественного транспорта травмы не получил. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

До этого в Москве курьер на электромопеде сбил пожилую женщину. На опубликованных в сети кадрах, что электромопед, на котором водитель сбил женщин, лежит на пешеходном переходе. По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую женщину. В настоящее время прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП.

Ранее в Приморье на видео попало, как Honda боком влетела в шесть автомобилей.