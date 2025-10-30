В Волгоградской области пострадали двое пассажиров из-за нетрезвого водителя

Авария произошла накануне в Октябрьском районе.

В среду, 29 октября, около 12.30 автомобиль ВАЗ-2115 ехал по трассе Октябрьский – Громославка – Шебалино. За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

На 24-м км он не справился с управлением, машина выехала в кювет, а затем опрокинулась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В салоне легкового автомобиля находились 2 пассажира. Им понадобилась помощь специалистов, двух пострадавших доставили в медицинское учреждение.