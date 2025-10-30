На Кубани водитель въехал в продуктовый магазин

В городе Гулькевичи Краснодарского края водитель за рулем автомобиля Lada-211440 протаранил магазин.

© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня около 4:20.

Оказалось, что 18-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в витрину продуктового магазина.

На кадрах с места аварии видно, как часть машины оказалась смята, а витринное стекло разбито.

В результате пострадал 18-летний пассажир отечественного автомобиля. О состоянии водителя не сообщается. Сейчас специалисты проводят проверку.