В Кирове сбили молодого парня и пожилую женщину

В одно время в областном центре под колеса автомобилей попали два пешехода.

Вчера вечером, около 19:30, в Кирове произошли два ДТП с участием пешеходов, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Первое происшествие случилось на улице Тимирязева, недалеко от дома № 7/1. Водитель автомобиля «Опель Корса», 27-летний мужчина, сбил 22-летнего пешехода. Молодой человек получил травмы.

Второй случай зафиксирован на улице Украинской, возле дома № 6. Мужчина 25 лет, управлявший автомобилем «Ливэн», сбил 74-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка также пострадала.

Обстоятельства обоих аварий устанавливаются правоохранительными органами.