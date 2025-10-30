Во Владивостоке 13 автомобилей получили повреждения в ДТП

Во Владивостоке из-за неполадок с педалью в иномарке 13 машин повреждены в ДТП

В центре Владивостока в ДТП повреждены 13 машин, рассказал РИА Новости представитель регионального УМВД России. Это произошло из-за того, что в иномарке педаль газа запала за коврик.

В соцсетях уже разошлись видеокадры с камер наблюдения на перекрестке на ул. Прапорщика Комарова в центре города. На них видно, как иномарка на высокой скорости едет под уклон со второстепенной дороги, далее пересекает главную, и едва не задевает идущих по "зебре" пешеходов.

Затем автомобиль врезается в стоящие у обочины другие машины, продолжая движение под горку.

В результате 13 машин повреждено. К счастью, люди не пострадали. «Запала педаль газа за коврик», - назвал причину собеседник агентства.