В Симферополе упавшую на пути фуру пытаются демонтировать

Фуру, минувшей ночью упавшую с моста на железнодорожные пути в районе вокзала Симферополя, демонтируют будущей ночью. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

В течение сегодняшнего дня специалисты Крымской железной дороги проведут подготовительные работы. Ориентировочно после 22:00 начнется демонтаж большегруза.

Фура упала с моста на улице КИМ вчера вечером. За рулем автомобиля находился водитель 1958 года рождения. Машина шла на подъем, когда водитель не справился с управлением и автомобиль, пробив пешеходное ограждение, рухнул на пути.

Машина застряла в вертикальном положении. Она оказалась примерно на три метра длиннее высоты пролета моста. Водитель при падении лишь сломал мизинец и сумел самостоятельно выбраться из машины. Пока экстренные службы обследовали место падения, движение поездов приостановили. По этой причине задержались с отправкой два поезда дальнего следования на вокзале Симферополя. В дальнейшем движение поездов вошло в график.

Сейчас коммунальные службы устраняют обрывы проводов и готовятся к эвакуации фуры.