Лихач во время гонок с полицией протаранил остановку в Кузбассе

Накануне в Кузбассе стражи порядка гонялись за иномаркой. Та в итоге влетела в остановку.

© Vse42.ru

Экипаж ДПС на улице Крупской в Ленинске-Кузнецком заметил подозрительную Toyota Cresta. Водитель грубо нарушил правила, потому стражи порядка велели остановиться. Автомобилист же прибавил газу, потому началась погоня.

Инспекторы включили мигалки и позвали коллег на помощь, но добровольно останавливаться лихач не собирался: проезжал на "красный" и выезжал на встречку, создавая угрозу для других.

– В результате на 17 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Киселевск, пытаясь уйти от преследования, нарушитель не справился с управлением, совершил наезд на остановочный павильон, – сказали в ГИБДД Кемерова.

Машина потеряла колеса и больше не могла ехать. Злоумышленник сбежал, но вскоре был пойман. Им оказался 22-летний беловчанин, он во всем сознался. Составлено 11 протоколов: за неподчинение, выезд на встречку (шесть раз), проезд на "красный" (два раза), повреждение сооружения. Общий штраф может составить 63 000 рублей.

А за бегство с места ДТП парня по административной статье лишили прав на 14 месяцев.