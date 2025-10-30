В Пензенской области водитель микроавтобуса сбил пешехода

Водитель автомобиля «ГАЗ-A65R32» насмерть сбил пешехода 1961 года рождения на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло 29 октября, за рулем микроавтобуса находился мужчина 1955 года рождения.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.