В Липецкой области скорая помощь попала в ДТП с лосем

В Липецкой области произошла авария с участием кареты скорой помощи и лося. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел на трассе «Елец – Липецк» вечером, в районе Верхнего Студенца. Медики везли в больницу шестимесячного младенца и его мать. Что произошло с ребенком, не уточняется. В какой-то момент на темную трассу выбежал лось.

Несмотря на то, что это было неожиданно и во время аварии дорога была скользкой, водитель смог уклониться и избежал серьезных повреждений.

«Благодаря высокому профессионализму удалось избежать опрокидывания», – говорится в публикации.

На кадрах с места можно заметить, что передняя часть кареты скорой помощи пострадала, стекло со стороны водителя покрылось трещинами.

Во время ДТП никто не пострадал. После аварии специалисты отправили семью в медучреждение на попутной машине. Ребенка успешно госпитализировали.

