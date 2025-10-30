В Сочи 8-летний ребенок на электросамокате погиб в ДТП

Ребенок, который на электросамокате пересекал дорогу в неустановленном месте, погиб после столкновения с двумя легковыми автомобилями в Сочи, сообщило Главное управление МВД России по Краснодарскому краю.

По информации из Telegram-канала ведомства, инцидент произошел на выезде из тоннеля, где 8-летний ребенок, управляя электросамокатом, попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.

В этот момент его самокат столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. После удара мальчика отбросило на встречную полосу, где он попал под автомобиль Evolute.

В результате полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи.

В августе подросток на электросамокате погиб в ДТП с автобусом в Москве.