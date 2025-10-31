Иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

ДТП с участием несовершеннолетнего случилось вечером 30 октября в Советском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла примерно в 21:05 возле дома № 20 по улице Республиканской. 35-летний водитель автомобиля Changan наехал на 16-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения подросток получил травмы, каретой скорой помощи пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства ДТП уточняются.

