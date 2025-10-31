В Туле 19 человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП), еще четверых граждан не спасли, передает ТАСС.

В российском городе столкнулись трамвай, две пассажирские «ГАЗели» и один легковой автомобиль на Пролетарском мосту.

Получившие травмы граждане были доставлены в больницу. На месте начали работу экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого стало известно, что в Амурской области четыре человека стали жертвами аварии с участием фуры и легкового автомобиля на трассе «Чита — Хабаровск».

