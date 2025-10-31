Бабушка-водитель отправила 5 человек в больницу Новосибирска

В пятницу 31 октября на территории Железнодорожного района Новосибирска бабушка-водитель (1949 года рождения) сбила пять человек, женщина попросту перепутала педали.

«Управляя автомобилем Ravon Nexia, выезжая с придомовой территории, перепутав педали газа и тормоза, совершила наезд на остановку общественного транспорта, расположенную по улице Владимировской», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ДТП пострадали два несовершеннолетних ребенка – 2017 и 2018 года рождения, три женщины – 1982,1985 и 1997 года рождения. Все экстренно доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

По уточненным данным регионального минздрава, из пяти пострадавших один отказался от осмотра врачей скорой помощи. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения для обследования и решения о госпитализации. Среди них двое несовершеннолетних.

Добавим, в последнее время в мессенджерах активно распространялась информация о якобы планируемом запрете на вождение для пенсионеров. Однако эти слухи не соответствуют действительности. Никаких новых возрастных ограничений в ближайшее время не ожидается.

Требования к водителям остаются прежними. Ключевым критерием по-прежнему является состояние здоровья, а не возраст. Медицинская комиссия при замене прав проводится каждые 10 лет. При появлении жалоб на самочувствие рекомендуется проходить внеочередное обследование. Особое внимание уделяется зрению и моторным функциям.